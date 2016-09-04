韋禮安拒半調子 創作音樂貫徹職人精神

歌手韋禮安談起他作為一名音樂人的工作態度，坦言最討厭「半調子」，他很喜歡日本「職人」一詞，做一件事就要做到最好，在他的創作過程中，可以感受到他追求完美的職人精神。

韋禮安最近推出了第4張專輯「硬戳」，上一張專輯中的「狼」大膽挑戰搖滾曲風，打破他過往給人乖乖牌、情歌王子的印象；最新專輯韋禮安再度嘗試電音曲風，展現他不同的音樂可能性。韋禮安說，「我不想只做大家認為的樣子，我想把音樂的路打開。」

大膽嘗試改變，韋禮安也曾做過最壞打算，他說，在推出「狼」之前，已經預想過沒人要聽、負評滿滿的狀況，但他當時抱持著「我不在乎，我就是想做這件事情」的心態，做自己喜歡的音樂。所幸「狼」一推出，觀眾接受度比預期的高，最後還一舉拿下金曲獎最佳作曲人獎，給他打了一劑強心針，到這張專輯就能更放心的「玩音樂」。

談起作為一名音樂人的工作態度，韋禮安坦言最討厭「半調子」，他透露，曾有一次演唱會，臨時被安排要跳舞，因為沒有充足時間好好準備，讓他非常不開心，「我覺得對不起觀眾，也對不起我的職業。」

韋禮安提到，他很喜歡日本「職人」一詞，做一件事就要做到最好，認真看待自己的工作。身為一個要求完美的人，被問到創作音樂上是否也會展現職人精神，韋禮安肯定的說，「對，應該要這樣。」

韋禮安也說，他的偶像是陶(吉吉)，因為陶(吉吉)做音樂的態度給了他一個啟示「龜毛是正常的」，應該要把音樂做好，再推出來。

不過，如今的韋禮安，要學習的反而是學會放鬆，像在製作上一張專輯「有所畏」就太龜毛了，任何細節都想兼顧，把自己逼得很緊繃，甚至有一些歌迷反應，「雖然好聽，但整張專輯氣氛過於壓抑、暗沉。」

所以，韋禮安這次將新專輯定位為「輕鬆玩樂」，放下過度吹毛求疵、放下擔心緊繃，用更放鬆、享受的狀態製作音樂，學著在收放間，找到自己的音樂步伐。1050904

(中央社)