男自摔卡小黃車底 民眾齊力抬車救人
王姓男學生因天雨路滑騎機車不慎自摔，並撞進對向車道計程車車底，路旁民眾多人見義勇為，合力搬起小黃救出王男，由警消協助送醫後無生命危險，路人稱譽是街頭最美的風景。
高雄市警察局新興分局今天表示，連日下雨，天雨路滑，22歲的王姓男學生騎機車不慎自摔，又卡在對向的計程車車底，機車並削到計程車隔壁的灰色貨車，造成灰色貨車右後側保險桿受損。
這起車禍讓計程車駕駛劉姓男子與灰色貨車駕駛黃姓男子都嚇一跳，而多名路人見狀也見義勇為，加入搶救行列，先合力將計程車抬起救出王男，由警消協助送醫。
警方表示，王男送醫檢查為右肩骨折，無生命危險，王男的父親也到場賠償計程車和貨車的車損，路人見義勇為加入搶救行列，見證台灣最美的風景。1050904
(中央社)
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