不愧是妳！半百女星出遊竟坦蕩po「雙峰照」

白靈開心po「乳頭照」，原來是貴州絕景八大石林之一的「乳頭山」。(取材自美篇Bai Ling白司令部落格)

與巨星李察吉爾合作《紅色角落》而走紅於國際、「全球最敢穿明星」少說也能進個Top10的華裔女星白靈，這兩年稍將事業版圖拉回家鄉中國，很積極地經營個人實境秀，個性熱情、不拘小節的她，也很樂意上網跟粉絲分享生活，而一向敢穿敢露的白靈，最近po了出遊照，其中竟包含「雙峰照」？！

「大膽女王」白靈近來正展開環繞家鄉玩透透的行程，一邊拍節目，一邊當旅遊，從白靈臉上的笑容與自信的肢體可以發現，她玩得很開心，當然也得給鄉親們展現一下最拿手的「白靈魔力」，但po出「雙峰照」是OK的嗎？原來她巡迴家鄉的第15天行程，來到貴州赤水，po了張「乳頭照」，直呼：「親愛的貴州朋友們不用緊張，我不會參加你們的快閃，你知道乳頭山嗎？我在這裡」，乳頭山在貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣瑉穀鎮附近，以其地貌形狀得名，是當地相當出名的景點，白靈沒踩線，只是風景照。

(中時電子報)