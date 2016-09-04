早起晨運 老嫗遭闖紅燈轎車直撞送醫不治
今早羅東下著大雨，一名70歲藍姓婦人，清晨4時許要去晨運，走到羅東鎮純精路與公正路口，綠燈走在斑馬線上，遭一台黑色自小客車闖紅燈，從左方撞上，婦人遭撞身體多處骨折，倒在快車道上，已無生命徵象，警消獲報送醫急救仍不治。
警方指出，此為肇事逃逸案件，藍婦有清晨去羅東運動公園之習慣，在獲報後緊急調閱監視器畫面，於6時許鎖定特定車輛，該車輛闖紅燈撞上藍婦，已通知車主到案說明。
警方說，7時許一名25歲張姓少年，在家人陪同下到警局投案，他聲稱為自己所為，經測酒測值為零；由於張男與車主並非同一人，且對車禍發生經過有所保留，警方得待車主到案說明，才能進一步釐清案情。
警方也特別呼籲，汽、機車駕駛者行經路口尊重路權，要「停」、「讓」、「慢」的觀念，也要提醒長者，在晨、昏及雨天等視線不明時外出，要穿淺色或色彩鮮豔衣服，配戴反光飾物，加強警示效果。
(中時)
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