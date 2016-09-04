路邊聊天突被兩車包夾 3人遭砍送醫
新北市汐止區水源路段4日凌晨發生砍人案，約八、九名青少年持開山刀、球棍，追砍當時正停車在路邊的陳姓男子等四人，其中三人被砍送醫，傷勢已無大礙，警方目前已鎖定特定對象展開追緝。
警方調查，今天凌晨1點多，駕駛洪姓男子（23歲）將車子停在水源路二段的超商前面，下車和三名友人聊天，過不久一輛黑色轎車停在洪男對面，洪某等人還來不及反應，另一輛黑色轎車從側面攔腰撞上洪男座車，共八、九名青少年持開山刀、球棍下車，追砍洪某等四人，行兇後揚長離去。
包括洪某在內、陳姓（27歲）、古姓（24歲）等三人背部被砍傷數刀，神智都保持清醒，送內湖三總醫院急救，其中陳姓男子傷口深餘十多公分傷勢最重，治療後皆已無大礙。同行的葉姓男子（26歲）未受傷。
警方獲報在現場找到一柄開山刀刀鞘，並循線查出行兇兩輛轎車車主分別為張姓男子（30歲）和楊姓男子（61歲）。陳某等人供稱，當時準備開車尋訪友人，與對方完全不認識，不曉得為何會被攻擊；葉姓車主供稱，當時將車子借人，自己沒有涉案，警方已鎖定特定對象展開追查，將傳喚車主到案說明。
(中時)
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