酒後拚快龍 男酒駕抓寶警先抓

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淡水李姓男子喝酒後，竟因收到寶可夢「快龍」出沒訊息就騎車上路抓寶，沒想到沒抓到寶，先因闖紅燈及酒駕被警方抓進警局。

淡水警分局今天表示，寶可夢瘋潮讓滿街出現抓寶人潮，不但影響交通，各種危險場面更是層出不窮，警方也配合網路巡查，加強注意稀有精靈出現情形。

警方表示，只要稀有精靈出現在淡水，就會立刻派遣附近警力前往查看並疏導交通人潮，員警昨晚9時在尋寶APP上發現淡水民安里靠近福祐宮一帶出現寶可夢中相當稀有的「快龍」，立刻派員前往查看。

警方表示，當中正路派出所警員張詩永開巡邏車經過路口，正在停等紅綠燈時，發現有機車騎士闖紅燈，於是鳴笛追上去將騎士攔下。

經攔查，原來從事木工的43歲李姓男子晚間喝酒後得知「快龍」出沒的訊息，於是趕忙騎車上路抓寶，沒想到貪快闖紅燈被巡邏員警攔下，這下不但沒「快龍」可抓，反而因酒駕被抓進警局，讓他直呼划不來。1050904

(中央社)