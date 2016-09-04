G20與金磚國 習近平籲加強協調配合

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中國大陸國家主席習近平今天會晤金磚國家領袖時說，金磚國家是新興市場國家和開發中國家的領頭羊，也是G20重要成員，應加強協調和配合，建設、維護、發展好金磚國家和G20平台。

20國集團（G20）杭州峰會4日下午開幕前夕，由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成的金磚五國（BRICS）領袖上午舉行非正式會晤。習近平致歡迎詞時，作上述表示。

據中國中央電視台（大陸央視）直播，習近平首先歡迎因巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）遭彈劾而接任的泰梅爾（Michel Temer）加入金磚國家領袖群。

習近平接著表示，新興市場國家和開發中國家群體崛起，是當代國際關係中意義最為深遠的變化之一。金磚國家是新興市場國家和開發中國家的領頭羊，也是G20重要成員。

他呼籲，金磚國家要加強協調和配合，共同把金磚國家和G20這兩個重要平台建設好、維護好、發展好，推動新興市場國家和開發中國家在國際事務中發揮更大作用，在國際治理中占據更加主動有利的地位。

習近平說，今年以來，在成員一道努力、主席國印度大力推動下，金磚國家合作保持良好，領域進一步拓展，特別是在人文交流方面。

他表示，期待這次非正式會晤取得豐富成果，為即將在下午登場的G20峰會做好準備，也為1個月後在印度果阿（Goa）舉行的金磚國家峰會奠定基礎。

畫面顯示，除了習近平與泰梅爾，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和南非總統朱瑪（Jacob Zuma）也都出席了這場非正式會晤。1050904

(中央社)