宏利金融高球賽3輪 徐薇淩並列37名

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台灣高球女將徐薇淩在宏利金融LPGA菁英賽第3輪打出74桿，3輪合計211桿並列37名；曾雅妮則以3輪214桿並列58名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣5077萬元）的宏利金融LPGA菁英賽（Manulife LPGA Classic），當地時間1日起在加拿大進行4回合共72洞的賽事。

本次賽事台灣選手共曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉4人參賽，但在打完前兩回合後，李旻、程思嘉同以兩輪合計高於標準桿3桿的147桿成績遭到淘汰。

徐薇淩前兩輪分別打出68桿、69桿，第3輪她抓下3隻小鳥，吞下3個柏忌和1個雙柏忌，打出高於標準桿2桿的74桿，3輪合計低於標準桿5桿的211桿成績並列37名。

曾雅妮前兩輪陸續打出73桿、70桿，今天她抓下4隻小鳥，吞下1個柏忌和1個雙柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，3輪合計低於標準桿2桿的214桿成績並列58名。

韓國女將李美香（Lee Mi-Hyang）前兩輪分別打出69桿、67桿，第3輪她抓下6隻小鳥，獵下1隻老鷹，吞下2個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，3輪合計低於標準桿14桿的202桿成績獨居領先位置。1050904

(中央社)