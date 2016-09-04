解決勞工問題 總統期許青年當創業者

總統蔡英文今天表示，青年應期許自己在人生某個階段是創業者，不僅是就業者，變成創業者後要善待勞工，這樣現在面臨的勞工問題，才是真正有解。

教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100位青年代表參與，總統蔡英文、教育部長潘文忠等部會首長也與會和青年代表交流。

台大政治系學生張伊茹向蔡總統提問，台灣社會關注勞工權益，提供維持最基本水平的薪資待遇，但應該如何促進台灣經濟產業結構轉型、使資方提升經濟競爭力，才能讓社會更具競爭力。

蔡總統說，現在是最困難的時候，一方面希望勞工待遇能持續改善，另一方面企業也面臨轉型壓力，台灣過去轉型速度不夠快，現在社會越來越重視勞工權益保障，但對中小型企業來說，要改善勞動條件確實較吃力，因此政策必須需要雙軌並行。

總統指出，現在既有工作的品質，未符合社會期待，主因是產業沒有完成轉型。台灣早期沒有很多企業提供就業機會，在那個年代，不管哪個階層都是創業者，創造出台灣經濟的動能，現在也需要更多創業者出現，帶領經濟轉型。

「若年輕人還期待自己是就業者，應該把觀念轉一轉」，蔡總統勉勵青年，要期許自己在人生某個階段是創業者，而不僅是就業者，在變成創業者後，記得善待勞工，把勞工當成事業夥伴，這樣現在面臨的勞工問題，才是真正有解，否則現在就算解決勞工一時的問題，也解決不了最根本。

蔡總統表示，想跳出現在的困境，最重要的就是大家不要只想當就業者，要勇敢當創業者，政府責任是協助降低創業風險，年輕人可以失敗，在創業社會中崇拜一種價值「失敗」，年輕時失敗越多越有價值，越是資產的累積，很多年輕人怕失敗不敢做事，這不是我們應該面對的態度。1050904

(中央社)