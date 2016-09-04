英統計：兒童青少年罹癌16年內上升40%

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英國科學家提出警告，由於空氣汙染、殺蟲劑、不良的飲食習慣與輻射，年輕人的罹癌率過去16年內成長40%，指出現代生活可能正在扼殺孩童的生命。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，英國兒童癌症協會研究人員分析政府統計資料，發現現在每年的癌症病例比1998年首次公布完整資訊時多出1300例。

15到24歲的青少年與年輕成人患者數的增加更為明顯，由每10萬名患者中佔10例，上升至16例。

研究人員表示，雖然癌症診斷技術的改善與篩檢次數增加也可以解釋這項數據的增加，環境因素可能還是主因。

除空氣汙染外其他影響因素包括懷孕期間過胖或吸入溶劑、夜晚過亮的照明導致晝夜節律失調，以及X光與電腦斷層掃描的輻射等，懷孕中與孕後吸菸、電線或家中裝置的磁場影響，與手機潛在的輻射也都可能導致癌症發生。

英國每年有超過4000名兒童與青少年確診罹癌，癌症也是1到14歲兒童死亡的主因。

兒童與青少年確診罹患大腸癌的機率，自1998年以來上升200%，甲狀腺癌更是其2倍之多。卵巢癌與子宮頸癌則分別增加70%與50%。

兒童癌症協會估計，為了這些增加的癌症病例，英國國家醫療保健服務（NHS）較16年前額外支出每年1億3000萬歐元費用。

但專家認為，許多兒童癌症可藉由改變生活習慣預防，例如將孩子送到托兒所，與其他兒童接觸有助於發展免疫系統。避免在兒童房使用油性塗料，以及懷孕期間避免夜班工作與食用加工食品也都有所助益。1050904

(中央社)