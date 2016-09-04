無辜女童滿臉墨汁 柯文哲大笑場

台北市長柯文哲今天上午出席台灣孔子協會舉辦的活動，並提筆沾染墨魚墨汁，在饅頭上寫上「孝」字，一旁的小女孩因一時貪吃讓整臉沾染黑墨，柯忍不住直指大笑，現場氣氛歡樂。

9月28日教師節將至，台灣孔子協會上午在TAF空總創新基地舉辦「樁庭長青杏壇春－孝親尊師活動」，現場除了有尊師奉茶禮外，也供現場民眾品茗，場面相當熱鬧。

「我們家裡面當老師的最多！」，柯文哲致詞時表示，從他的祖父開始，包括他的爸爸、姑姑都是老師，而他自己過去在台大醫院任職時，也是擔任教職的工作，因此他能夠理解當老師的辛酸。

柯文哲也與民眾、工作人員在場拿起毛筆沾染由墨魚汁所調製成的墨汁，並在饅頭上寫下「孝」字，並預祝教師節快樂。而一旁的小女孩因為看見美味的饅頭，等不及想一口吃下去，導致整張臉都是黑色墨汁，柯因此忍不住直指大笑，現場氣氛相當歡樂。1050904

(中央社)