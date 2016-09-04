德意志賽 「球王」戴伊吊車尾晉級
聯邦盃第2戰德意志銀行第2輪，幾位世界前10終於加入爭冠行列，世界第2美國強森、上周Barclay菁英賽奪冠的美國瑞德，都靠著6字頭佳績衝進前10，世界第3的美國新秀史畢斯，也升至並列第13。
聯邦積分排名第13的美國好手查普爾，第2輪靠著前9洞的1鷹4鳥30桿(-6)助攻，這輪飆出64桿(-7)，以總桿202桿(-11)躍居排頭，英格蘭凱西與美國渥克，同以1桿之差並列第2。
3位闖進前的世界前10的高手，相差查普爾不多，第2輪打出66桿的強森，落後3桿並列第5，瑞德與史畢斯分別打出67桿與68桿，差領先者4桿及5桿，上周在季後賽首戰搶頭香的瑞德，出現奪得「2連勝」契機。
「球王」澳洲戴伊，第2輪仍沒有復活跡象，前兩輪只打出70、71桿，以總桿141桿(-1)吊車尾晉級，此戰爭冠希望渺茫。另1位在首輪出現1洞爆出「4柏忌」的美國左手老將米克森，則以高於晉級線6桿成績被淘汰。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。