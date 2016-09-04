德意志賽 「球王」戴伊吊車尾晉級

澳洲名將戴伊前兩輪打不出「球王」水準，驚險以吊車尾成績晉級。(美聯社)

聯邦盃第2戰德意志銀行第2輪，幾位世界前10終於加入爭冠行列，世界第2美國強森、上周Barclay菁英賽奪冠的美國瑞德，都靠著6字頭佳績衝進前10，世界第3的美國新秀史畢斯，也升至並列第13。

聯邦積分排名第13的美國好手查普爾，第2輪靠著前9洞的1鷹4鳥30桿(-6)助攻，這輪飆出64桿(-7)，以總桿202桿(-11)躍居排頭，英格蘭凱西與美國渥克，同以1桿之差並列第2。

3位闖進前的世界前10的高手，相差查普爾不多，第2輪打出66桿的強森，落後3桿並列第5，瑞德與史畢斯分別打出67桿與68桿，差領先者4桿及5桿，上周在季後賽首戰搶頭香的瑞德，出現奪得「2連勝」契機。

美國名將米克森在聯邦盃第2戰難堪遭淘汰。(美聯社)

「球王」澳洲戴伊，第2輪仍沒有復活跡象，前兩輪只打出70、71桿，以總桿141桿(-1)吊車尾晉級，此戰爭冠希望渺茫。另1位在首輪出現1洞爆出「4柏忌」的美國左手老將米克森，則以高於晉級線6桿成績被淘汰。

(中時電子報)