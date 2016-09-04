NBA》幸運先生！納許與小他16歲女友完婚

納許與小他16歲的女友莉拉4日完婚。(取自納許IG)

42歲的NBA傳奇控衛納許，4日在instagram貼出自己與小他16歲的沙排選手莉拉完婚照片，他更寫，「幸運先生(Mr. Lucky)！」這是納許第2次婚姻，他在2005年跟首任妻子雅莉潔卓拉結婚，當時兩人已有1對雙胞胎女兒，2010年兩人的兒子出生，納許卻宣布已跟妻子分居，隨後完成離婚手續，到了今年3月，納許宣布跟莉拉訂婚喜訊，終在4日再婚。

(中時電子報)