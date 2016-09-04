加油且慢！中油汽柴油明降5角

中油宣布，自明（5）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.5元。(本報資料照片)

中油宣布，自明（5）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.9元、95無鉛汽油每公升24.4元、98無鉛汽油每公升26.4元、超級柴油每公升20.4元。

中油公司指出，近期國際油價跌多漲少，受到美元對國際主要貨幣匯價走強，石油輸出國組織（OPEC）產量創歷史新高，伊拉克將增產以維市占率，及美國商用原油庫存持續升高，加上美國運轉中鑽油機數量增加，造成油市供過於求疑慮，帶動國際原油價格下跌。

本週調價指標7D3B週均價為每桶44.87美元，較前週46.85美元，下跌1.98美元，新台幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算跌幅為3.36％，汽、柴油每公升應各調降0.5元。

(集團連線報導)