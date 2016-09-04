與青年對話 蔡總統勉勵別怕失敗多創業
總統蔡英文今天出席教育部主辦「105年青年政策論壇全國會議」與青年對話。其中青年問到如何加速台灣經濟競爭力向上與勞動條件？蔡英文坦言目前確實有難度，面臨產業轉型不夠快、勞權意識提高與就業機會不夠多之下，勉勵青年轉變只當就業者的觀念，應該勇於創業，增加社會就業機會並善待勞工，她更指出，年輕人最大本錢就是不怕失敗，每次失敗反而是資產的累積。
「105年青年政策論壇全國會議」上午場「總統與青年沙龍」議程中， 台大政治系國際關係組大二學生張伊茹就青年就業議題發問，詢問在台灣關注勞工權益、基本薪資環境下，政府如何促進產業結構轉型、讓台灣競爭力向上提升？
蔡英文坦言，現在恐怕是最困難的時候，主要是台灣過去一段時間產業轉型速度不夠快，造成處在轉型未成，但社會對勞工權益保障越來越重視，或許大型企業或較有競爭力的公司，對改善勞動條件沒有壓力，但部分中小型企業確實比較吃力。
蔡英文說，現在政策必須雙軌並行，一方面透過包含生技醫療等「五加二」產業加速經濟轉型，但更重要在轉型過程中，創造就業機會。她說，或許改善勞動條件可以解決一時問題，但沒辦法解決根本問題就是創業不夠。
蔡英文表示，過去父執輩時代，台灣沒有很多企業提供就業機會，幾乎每一個行業的人都是創業者，認為現在也需要更多創業者的出現，帶領經濟轉型加速。
蔡英文說，如果現在青年世代還期待未來僅是就業者，要把觀念轉一轉，考慮條件成熟時，在人生某階段成為創業者，而政府的責任就是幫忙在過程中降低風險。
(中時)
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