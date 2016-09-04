台灣大道2公車擦撞 乘客受驚嚇

台中市台灣大道4段上午發生一起公車擦撞公車的交通事故。（圖／台中公民會館傅東森提供）

台中市優化公車專用道今天上午因公車擦撞，交通短暫受阻。（圖／台中公民會館傅東森提供）

台中市台灣大道4段東海別墅站路段，今天（4日）上午10點半發生，公車擦撞兩節式公車交通意外，同樣行駛在優化公車專用道的2輛公車，在行駛到台灣大道和國際街口附近，交通號誌黃燈亮起，台中客運以為開在前面的巨業交通會加速通過路口，不料，巨業遵守交通規則停下，中客運緊跟造成衝撞，還撞破後車窗，巨大碰撞聲讓車內乘客飽受驚嚇。

市府交通局長王義川表示，上午10點半，同樣行駛在優化公車專用道的台中客運和巨業交通，在台灣大道4段和國際街口東海別墅站附近時，因前方路口在黃燈亮起，巨業交通的司機減速停下，並沒有加速衝過路口，後方台中客運司機以為巨業交通會趕在黃燈亮起的時間開過路口，跟在後面行駛發生擦撞事故。

王義川說，巨業交通司機依燈號停車，遵守交通規則，後方的台中客運誤以為巨業會前行，才發生後車撞前車的情況，為一起單純的交通意外。

但因台中客運撞上巨業交通的雙節式公車時，衝撞力太大，釀成後車窗破個大洞，車內乘客被巨大衝擊嚇到，警察到場後為處理這場事故，請乘客下車，搭乘其他班次，由於優化公車專用道班次密集報未受影響，但因肇事地點在優化公車專用道上，公車一度繞道快車道行駛。

(中時)