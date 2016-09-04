土壤液化受災 台南首處重建案動土

我要評比

台南市中西區文和街有13戶住宅在今年2月6日地震過後嚴重傾斜倒塌，經評估為土壤液化受災，重建工程4日動土。台南市長賴清德（右3）等人參與動土典禮。中央社記者楊思瑞攝 105年9月4日

台南市中西區文和街有13戶住宅在今年2月6日地震過後嚴重傾斜倒塌，經評估為土壤液化受災，重建工程今天動土，成為第一個進入重建程序的震災災區，預計明年農曆年前完工。

動土典禮由台南市長賴清德主持，相關地方各界人士參與踴躍，住戶也推派代表出席，感謝市府的協助。

台南市政府工務局長蘇金安表示，今年0206地震引發土壤化，文和街84號旁約123坪基地的13戶1樓半透天式民宅，出現嚴重傾斜受損情況。經建築師公會鑑定為紅單危險建物，須立即拆除；住戶雖無傷亡，但只能另尋他處居住，期盼市府協助重建工作。

蘇金安指出，台南市不動產開發商業公會及台南市大台南不動產開發商業同業公會，在災後分別捐出新台幣1000萬元善款，其中1000萬元指定為協助文和街13戶住宅重建。經市府與住戶達成共識，於8月25日完成發包，工程總經費1350萬元，扣除善款後的350萬元由住戶平均分攤。

賴清德致詞時表示，台南市在災後共有永康區維冠金龍大樓、東區生產市場大樓、歸仁區幸福大樓、及文和街13戶住宅4處協助重建個案。進度較快的文和街今天動土，也代表台南市的災後重建踏出第一步；希望在農曆年前能夠完工，讓住戶搬進新家過年。

他說，接下來包括幸福大樓、生產市場大樓重建也將展開。維冠大樓的住戶較多，採重建、賣地雙軌制協助；住戶意願調查預計在這個星期定案，接著就會與希望重建的住戶開會，研商重建計畫。1050904

(中央社)