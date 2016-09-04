世界最長壽女人瑞 119歲辭世

剛過119歲生日的中國大陸年齡最長、也是世界最長壽的女人瑞付素清，昨天上午在家中辭世。

成都商報今天報導，付素清3日上午8時35分左右在床邊吃早飯，吃著吃著突然朝床上倒下去，家人發現時她沒有闔眼，但已沒有了呼吸。由於事發突然，付素清辭世前沒有留下一句話，甚至連一個動作也沒有。

付素清曾餐餐不離回鍋肉。她的家人表示，付素清近年身體比之前弱，最喜歡的回鍋肉不怎麼吃了，每天大部分時間都在睡覺，即使坐在客廳也多是閉目養神。

就在去世的前幾天，付素清身體狀態還有所好轉，前一天晚上還罕見地吃了兩塊肉，並且拿著扇子給曾孫扇了扇。

付素清育有6個子女，一家大概有68人。面對老人的辭世，家人想讓她安安靜靜地走。目前家中第三代、第四代孫子輩正從遠地陸續趕回家，送老人最後一程。1050904

(中央社)