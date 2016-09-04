國民黨：逾5成民眾支持和平政綱

中國國民黨今天通過新版政策綱領，兩岸論述方面提及，在中華民國憲法基礎上，深化九二共識，並積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性。國民黨說，51.5%受訪者同意和平政綱。

因國民黨已成為在野，有鑑於角色轉換，加上國民黨主席洪秀柱上任後推動各項黨務改革，認為有修正政策綱領的必要，在副主席詹啟賢帶領的「政策綱領研修小組」開會後，完成政策綱領修正草案，送今天舉行的第19次全國代表大會第4次會議通過。

新版政策綱領分為5大總論、4項立場、10大政綱。10大政綱涵蓋外交、兩岸、民主、經濟、教育、司法等面向。

兩岸論述部分，新版國民黨政策綱領提及「促進兩岸交流，追求台海和平」，在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識。積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保台灣人民福祉。

國民黨政策會執行長蔡正元表示，根據國民黨民調，51.5%受訪民眾同意國民黨的和平政綱，20.2%反對；進一步分析，國民黨支持者有超過82.5%同意和平政綱，民進黨支持者也有34.8%同意和平政綱。

不同於國民黨在前黨主席朱立倫任內通過的政策綱領明確納入「九二共識，一中各表」，新版政策綱領只提「在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識」。

國民黨文化傳播委員會主委周志偉說，新版政策綱領總論已提過去前總統馬英九主政8年，在中華民國憲法架構下，維持台海不統、不獨、不武現狀，並以「九二共識、一中各表」為基礎，國民黨會基於過去的執政經驗，因此在兩岸論述方面，新版政綱只提「在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識」。

政策綱領提及，由於蔡政府及民進黨至今仍不放棄台獨黨綱，依然不接受九二共識，兩岸和平已經出現重大變數。國民黨在目前兩岸關係高度不穩定的情況下，積極扮演台海和平穩定的角色，推動有利於台灣人民的兩岸交流與合作。

黨產議題，政策綱領指出，黨產問題一直是國民黨背負的原罪，即使在民進黨執政時期早已清理，也處置有疑慮部分，卻仍被有心人士質疑、攻擊。黨產有其歷史意義與背景，國民黨絕不認同鬥爭式的清算。

對於黨產處理，政策綱領提及，在解決退休人員的退休金與現職人員的年資結算金，以及辦公處所外，餘額全數捐做公益。1050904

(中央社)