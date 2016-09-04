立院召委選舉 廖國棟：尋求親民黨支持

中國國民黨立院黨團總召廖國棟今天說，立法院第2會期為預算會期，將以監督預算為首要任務，並提出福國利民法案，厚植民意基礎，並尋求親民黨團支持，取得最大的召委席次。

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨淪為在野後首次全代會，其中由中國國民黨立法院黨團總召廖國棟進行立法院黨團運作報告。

廖國棟表示，立法院第2會期為預算會期，黨團任務將以監督預算為首要任務。立院黨團與政策研究部及智庫會加強聯繫互動，針對民進黨政府之施政及法案、預算案、新興政策計畫加強監督，研擬相關對策，並提出福國利民相關法案，以厚植民意基礎。

而在第2會期立法院各委員會的召委選舉方面，廖國棟指出，除了經濟、衛環委員會不可能會有國民黨籍的召委外，內政、外交及國防、財政、教育及文化、交通、司法及法制委員會等6席召委，將尋求親民黨團支持，以取得最大席次。

廖國棟說，黨團自主是從無私及民意的兩個核心價值做出改變。黨團運作過程，秉持匯聚黨團成員的共識，即時回應民意的期待，使國民黨重新獲得社會及民眾的認同，讓群眾有耳目一新之感。

廖國棟指出，他認為第1會期黨團運作狀況是可圈可點，黨團成員表現出的鬥志及戰力，在「開放美豬瘦肉精」、「太平島主權爭議」、「勞工休假一例一休爭議」等政策性議題，都有具體作為與提案。

廖國棟表示，未來黨團也要為國民黨帶進更多元的聲音，貼近民意，用全方面的問政成績，爭取民眾支持。讓黨團成員間產生出自發的凝聚力；也會與黨中央合作，讓黨團的行動具有戰鬥力。這樣黨團能夠把前瞻又貼近真實的民意，不斷導入監督政府各項立院問政領域中。1050904

(中央社)