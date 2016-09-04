腦傷癱瘓35年 音律操讓他終能雙手舉過頭

腦傷癱瘓的彭昱璁（中）練音律操2年，原本無力的雙手已能高舉過頭，父親彭武正（右）看了相當欣慰。（林宏聰攝）

坐輪椅的阿公阿嬤跟著音樂節奏舞動手指。（林宏聰攝）

志工帶領長輩們摺紙玫瑰花，藉此促進手指靈活。（林宏聰攝）

台灣音律活化健康協會推廣音律操，藉音樂律動鍛鍊肌耐力，至今有數十萬人練習，協會4日在高雄鳳山舉辦健康嘉年華，帶領近千人同練；腦傷癱瘓35年的彭昱璁只練2年，雙手已能舉過頭，父親彭武正因而去考取教練資格，立志教更多人練習。

台灣音律活化健康協會2007年起推廣音律操，起初在高雄前鎮區瑞豐國小社團教學，後來深入社區培養種子教員，至今已與100多個社區合作，這幾年更走訪全台各地共200多個長期照護機構教學。

台北護理健康大學博士生莊育冠是這套音律操的設計者，她說，目前已搭配60多首歌曲設計不同動作，有些曲目專練關節、有些專練肌力，重點是由簡單動作逐漸增加難度，讓失能者、老人也能像嬰兒一樣，「躺、坐、站、走、跑」持之以恆穩定進步。

45歲彭昱璁10歲即車禍腦傷，從此嚴重癱瘓，父親彭武正沒放棄他，35年來堅持復健不中斷，還背著兒子泳度日月潭，2年前彭昱璁在聰動音樂體適能班首度接觸音律操，每天至少練1小時，原本無力的雙手，現在已能高舉過頭。

彭武正見證兒子的進步，他也去考取音律操教練執照，加入推廣行列希望幫助更多失能者家庭，他說以前照顧兒子總是心力交瘁，如今每天在歡樂的音樂聲中練習，看著兒子一天比一天進步，心情變得很愉快，照顧者的壓力大幅減輕。

台灣音律活化健康協會今天上午在鳳新高中活動中心舉辦健康嘉年華，以「玫瑰音樂體適能」為活動主軸，志工們帶領長輩、身心障礙者摺紙玫瑰花，藉此促進手指末端血液循環，連坐輪椅的阿公阿嬤也跟著音樂舞動手指，輕鬆達到運動效果。

(中時)