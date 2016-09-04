中秋烤肉到乾杯 離峰時段享85折優惠

9／15到9／18到「老乾杯」吃燒肉，可享全時段現切肋眼牛排85折優惠。(圖／乾杯餐飲集團)

9／15至9／18的第3輪消費時段，4人同行到「乾杯燒肉居酒屋」，送精選澳洲和牛一份。(圖／乾杯餐飲集團)

國人中秋愛烤肉，「中秋節」亦儼然變成了「烤肉節」，每年至此，只要是烤肉或燒烤餐廳勢必食客盈門，不事先預訂根本一位難求。也就是看見國人「中秋烤肉成癡」，以燒肉崛起市場並成功以複品牌發展的「乾杯」餐飲集團，決定推出多重餐飲優惠活動全力搶攻商機。

乾杯集團推出的優惠包括：客人自9月15日起至9月18日至「老乾杯」用餐，可享全時段現切肋眼牛排85折優惠。而拚翻桌迴轉率，乾杯集團旗下主力品牌「乾杯燒肉居酒屋」，則自9月15日起至9月18日期間推出「中秋烤肉3大優惠」，內容為：

1.中秋節滿千送百(商品禮卷有效兌換期限為今年10月1日至11月31日)。

2.離峰時段(下午3點至5點前離場)用餐享有85折優惠。

3．第三輪用餐客人，4人同行贈送本日精選和牛一份。(依照各店營業時間不同，各店第3輪時間為中信、北車、中友、林口、光明、板橋店為晚上8點半，而本店、中山、精誠、中港、信義ATT、五福，以及安平與敦南店則為晚上9點半後)。

除上述優惠外，趕在中秋節正式到來前，「乾杯燒肉居酒屋」又在台北敦南商圈開新店，並於9月13日正式開幕，為打響知名度，即日起至9月11日前消費者在乾杯敦南新門市門口和圍籬合照打卡，則自9月13日至9月15日期間，本人憑照片到店用餐消費，即贈送澳洲和牛一份。9/13開幕當天來店消費打卡，再送泡菜一份。

(工商)