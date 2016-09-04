林若亞嫁孫志浩 關島教堂低調完婚

名模林若亞與賈靜雯前夫孫志浩交往4年，去年初兩人曾因對婚姻沒共識，短暫分手，今天傳出兩人結婚消息，林若亞經紀人出面證實喜訊，兩人昨天已在關島教堂低調完婚。

上海富二代孫志浩曾與藝人賈靜雯有過5年婚姻，生有一女「梧桐妹」，2009年兩人離婚鬧得滿城風雨，台美2地互鬥離婚官司、爭女兒監護權，費時15個月，最後談妥由賈靜雯獲愛女監護權，也承諾孫志浩未來都可以和小孩見面。

孫志浩離婚後，4前年與名模林若亞交往，兩人不避諱外人眼光，偶爾也會在臉書、微博放閃，感情看似穩定，林若亞每次被媒體問到婚期時，也都以一貫說詞「順其自然」回答。不過，去年初兩人曾因對婚姻沒共識，短暫分手。

今年8月林心如在台北舉辦歸寧宴，兩人牽著手、現身祝福，顯見已甜蜜復合，沒想到過不久，今天就傳出兩人結婚的好消息。

林若亞經紀人今天也出面證實喜訊，兩人昨天已在雙方家人見證下，於關島教堂低調舉行了婚禮，現在的她很幸福，也謝謝大家關心。1050904

(中央社)