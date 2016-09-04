教育過程缺生活經驗 總統：別急著念大學

總統蔡英文今天表示，教育過程中，常缺少的就是生活經驗，建議學生18歲後別急著考大學，可以先去體驗社會，這樣進大學後，課業才能和生活經驗連結。

蔡總統表示，未來目標是將投票年齡降到18歲，因此必須讓18歲青年知道自己這一票的重要性；她建議18歲後不要急著考大學，可以先去體驗社會、去工作、去當志工，之後進大學時會有不同感受，課業才能和生活經驗連結，如果學得很快又有效率，大學是否還要念4年都可以被檢討。

教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100位青年代表參與，總統蔡英文、教育部長潘文忠等部會首長也與會和青年代表交流。

中山大學研究生劉德佑表示，自己是新竹人，到了大學才到高雄唸書，但對於新竹的認識卻遠大於高雄，因為以前在新竹，多是「點到點」的移動，想請教總統該如何讓高中職以下的學生更認識家鄉，而不被上課和考試綁住。

蔡總統表示，自己以前參加國際談判時，也是點對點的感覺，只在機場、旅館之間往返，當大家太專注某件事，很容易忘了周邊的人事物，某種程度上來說，是浪費生長的寶貴歷程，就像大家在教育過程中，常缺少的就是生活經驗，背了好多東西，卻忘了周遭生活。

以自身求學經驗為例，蔡總統表示，自己大一時念民法總則，法律是很多人共同的生活經驗總結，當人生沒有那麼多生活經驗，學法律時就只能背法條，無法深刻體驗，也很難和生活經驗連結，即使18歲以上，也可能生活經驗不足。

蔡總統指出，這個問題應該要重新檢討，18歲以下的小朋友為什麼學這麼多科目，反而忘掉生活中的應用，現在寫教科書的人，是用自己生長過程來寫課綱，一代代傳承，但沒有世代被解放，新政府要好好思考，18歲以前要教育出怎樣的人。1050904

(中央社)