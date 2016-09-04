國民黨全代會 黨代表轟：每次選舉都高層在亂

國民黨今天舉行全代會，面對國民黨此次全面在野，基層黨員多有不滿，地方黨部主委直選等黨內民主化聲浪高漲，國民黨黨代表、新北市議員林金結今天在發言時就砲轟黨中央，「每次選舉國民黨都是高層在亂，哪有一個領導人在針對自己的國會議長的？」

林金結表示，黨已經淪為在野，心態必須調整，地方黨部主委至今無法落實，呼籲黨中央重視，他也認為2018縣市長議員選舉也應提早在選舉年初提名完成，好提早佈局經營。

台南市議員盧崑福也呼應林金結的說法，盧崑福說，台南市的國民黨員一直覺得黨中央放棄他們，中央不要不團結，不要每此選舉都喊地方要團結，地方哪有分裂的本錢，中央如果團結國民黨會更好。

(中時)