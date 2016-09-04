年金改革等議題 總統盼聽到青年聲音

總統蔡英文今天出席青年政策論壇，她好奇，年金改革、長照、產業創新、憲政改革等議題，年輕人想法是什麼？她希望藉擴大舉辦屬於年輕人的政策討論平台，聽聽更多年輕人聲音。

總統蔡英文今天出席「105年青年政策論壇全國會議」，包括教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君等首長都與會。

總統致詞時提到，年輕人是台灣社會中最有創意想法、也經常是最有勇氣嘗試新事物的一群人，年輕最大本錢是可以犯一些錯誤，只要能在錯誤中學到教訓、改進，下次遇到同樣問題，就有能力自己解決問題，等於是在犯錯中自我學習成長。

蔡總統說，「我的工作之一就是要解決這個國家所面臨的問題，一樣需要解決方案，解決方案就是政策」；但新全球化時代，網路與科技發展，空間愈來愈縮短，國家間疆界愈來愈模糊，整個世界連結愈來愈緊密，關係愈來愈複雜，變化愈來愈快速。

她指出，過去可規劃10年的政策，可能實施1、2年後就面臨變化與調整，這是新時代面臨的挑戰；單打獨鬥的時代已過去，政府各部門有專業的分工，但單一專業已不能解決多元社會問題。

總統說，她看到這次獲得優勝的幾個提案都有個特點，就是需要跨部會、跨區域角度，甚至結合政府民間力量，一起解決問題；因為要集結所有力量面對挑戰解決問題，「年輕人的力量絕對是不能夠缺席」。

蔡總統指出，網路一個新媒體，辦了個未來大人物的論壇「大人有勢，我們更有事」；台灣年輕人有熱情、衝勁、敢作夢，不畏懼大人勢力，勇敢指出問題，提出解決方案，展現行動力，化成可執行方案；「你們讓社會看到，年輕不是侷限、而是無限的可能，你們就是新時代的樣貌、未來的大人物」。

總統稱讚，這次參賽作品用心與創意，提出務實解決方案；這樣的作法就是政策思考，是以解決方案角度，思考問題，「在座有很多部長、次長，我希望你們在推動政策時，可以跟青年人多多交流」。

總統也說，政府擁有比較多的資源，從明年開始，她希望這樣的政策討論平台，可以擴大舉辦，過去民進黨執政時曾舉行過青年國是會議，當時的目標是要鼓勵青年人的公共參與，也培養出很多優秀人才，包括今天在座的文化部長鄭麗君。

總統指出，現在年輕人有很多參與公共事務機會，但是仍要注意到，除了社區議題之外，還有很多與青年人相關、全國的公共議題，例如年金改革、長照、產業創新、憲政改革，這些很硬且複雜議題，年輕人想法是什麼？

總統說，她期待年輕朋友對這些議題可以有更多表達意見的平台，希望藉擴大舉辦屬於年輕人的政策討論平台，聽聽更多年輕人聲音，就像當年辦理國是會議那樣，提供部會做決策參考。

她說，「大家也不一定要考公務員，進入政府部門，才可以參與政策的討論或執行」；政府提出新政策需要產官學共同面對解決，大家可以在NGO、企業、學校找到自己最合適角色，與政府共同合作，創造解決方案成為解決問題的新世代裡的大人物。1050904

(中央社)