比利時國會友台小組訪台
外交部今天表示，比利時國會友台小組共同主席泰溫根（Raf Terwingen），應政府邀請於今天至9日率比利時國會議員團來訪。
外交部表示，訪團此行旨在瞭解台灣政經發展、交通建設、永續發展、社會福利、創新產業及兩岸關係現況等議題，有助增進對台灣國情及政策的瞭解與支持，並提升雙邊國會交流；外交部對此表示誠摯歡迎。
外交部指出，訪賓停留期間將晉見總統蔡英文，拜會立法院、經濟部、交通部、勞動部及行政院大陸委員會，並接受外交部政務次長吳志中款宴；另將參訪國立故宮博物院、台北101大樓、財團法人國家實驗研究院及新竹科學工業園區等重要文經建設。
外交部表示，訪團成員涵蓋比利時執政聯盟及在野政黨，除泰溫根外，尚包括聯邦眾議院社會事務委員會委員魏卡梅（Stefaan Vercamer）、聯邦參議員兼瓦隆區議員莫慧亞（Christie Morreale）、聯邦眾議院對外關係委員會副主席貝稜絲（Rita Bellens）、聯邦眾議院科學暨科技事務委員會主席佛赫（Gilles Foret）、聯邦眾議院經濟委員會委員費亞特（Benoit Faiart）、瓦隆區議會農業暨觀光委員會副主席莫亞內（Isabelle Moinnet-Joiret）等國會議員。
外交部表示，泰溫根是比利時聯邦眾議院程序委員會主席，並身兼新北市瑞芳區姐妹市－比利時馬斯梅赫倫（Maasmechelen）市長。訪團此行也將順拜會瑞芳區公所，並參訪當地天主教育化民族舞蹈團，有助提升台灣與比利時的城市交流。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。