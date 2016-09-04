比利時國會友台小組訪台

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外交部今天表示，比利時國會友台小組共同主席泰溫根（Raf Terwingen），應政府邀請於今天至9日率比利時國會議員團來訪。

外交部表示，訪團此行旨在瞭解台灣政經發展、交通建設、永續發展、社會福利、創新產業及兩岸關係現況等議題，有助增進對台灣國情及政策的瞭解與支持，並提升雙邊國會交流；外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，訪賓停留期間將晉見總統蔡英文，拜會立法院、經濟部、交通部、勞動部及行政院大陸委員會，並接受外交部政務次長吳志中款宴；另將參訪國立故宮博物院、台北101大樓、財團法人國家實驗研究院及新竹科學工業園區等重要文經建設。

外交部表示，訪團成員涵蓋比利時執政聯盟及在野政黨，除泰溫根外，尚包括聯邦眾議院社會事務委員會委員魏卡梅（Stefaan Vercamer）、聯邦參議員兼瓦隆區議員莫慧亞（Christie Morreale）、聯邦眾議院對外關係委員會副主席貝稜絲（Rita Bellens）、聯邦眾議院科學暨科技事務委員會主席佛赫（Gilles Foret）、聯邦眾議院經濟委員會委員費亞特（Benoit Faiart）、瓦隆區議會農業暨觀光委員會副主席莫亞內（Isabelle Moinnet-Joiret）等國會議員。

外交部表示，泰溫根是比利時聯邦眾議院程序委員會主席，並身兼新北市瑞芳區姐妹市－比利時馬斯梅赫倫（Maasmechelen）市長。訪團此行也將順拜會瑞芳區公所，並參訪當地天主教育化民族舞蹈團，有助提升台灣與比利時的城市交流。1050904

(中央社)