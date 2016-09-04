總統：解決根本問題 成效一時看不到
總統蔡英文今天表示，施政著眼於解決根本問題時，成效一時間看不到，可能是看到紛擾；「只做短期施政，國家會垮；只做長期施政，政府會垮」，需從中取得平衡。
教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100名青年代表參與，總統蔡英文、教育部長潘文忠等部會首長也與會和青年代表交流。
台北市立大學學生蔡艾倫表示，現在台灣社會缺乏鼓勵這件事，明明政府作很多事，當媒體去左右民調或蒙蔽大家看到的事情，讓她覺得很傷心，總統認真為台灣做事，但連媽媽都問她「總統民調越來越低怎麼辦？」面對這樣的媒體輿論和風向，如何堅定說「我是總統，這個責任我擔」。
蔡總統表示，如果心裡沒有定見，看到民調起伏心會慌，但大致清楚自己的方向，知道民眾感受為何不一樣時，這也是個過程，政府還是要重視民意感受，但重點是要把事情做好。
總統指出， 政府施政時碰到一個問題，當著眼於根本性問題解決時，成效一時之間看不到，看到的是紛擾，很多不同意見，很多人七嘴八舌、指指點點，但必需要改變，當一些利益分配要重新被改變時，既有利益者可能會不安或委屈，這都是正常現象，只要過程中讓大家充分參與，所有意見被聽見，並找出對社會長久發展好的方向。
蔡總統也提到朋友和她分享的一句話，政府若因一時人民感受和氛圍去施政，叫做短期施政，「政府只做短期施政，國家會垮；但只做長期施政，政府會垮」，如何在長短期施政與人民感受、國家根本利益間取捨和平衡是最重要的事，或許我們做得不夠好，下次會把平衡做得更好一點。1050904
(中央社)
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