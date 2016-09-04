維冠大樓重建否 災戶意願將定案

台南市永康區的維冠金龍大樓在今年2月6日的地震後倒塌，市府以原地重建、出售土地雙軌作法協助災戶。意願調查預定在這個星期定案，市府將與希望重建的災戶開會研商重建方案。

台南市長賴清德今天主持中西區文和街的土壤液化受災戶就地重建動土儀式，接受媒體訪問時表示，台南市共有4處需要市府協助災後重建的個案，包括維冠金龍大樓、東區生產市場大樓、歸仁區幸福大樓、及中西區文和街的13戶住戶。

賴清德表示，維冠金龍大樓共有117戶所有權人，情況較複雜；其餘3處的進度較快，在文和街13戶重建動土後，幸福大樓及生產市場大樓也將陸續展開重建。

他說，因涉及住戶的意願及建築法規，維冠大樓已不可能原址原規模重建，因此採雙軌制進行。約一半住戶希望離開傷心地，市府動用善款以優惠價格購買；在土地分割後，希望重建的住戶就可順利以都更方式，以持有的土地規模進行重建。

台南市副市長吳宗榮表示，至9月2日為止，維冠大樓受災戶中約68%希望賣地，詳細的數據將在這個星期定案；市府接下來就會與希望重建的受災戶開會，協商重建方案，重建案進度可望加快。1050904

(中央社)