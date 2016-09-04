總統：走完街頭後 要坐下來好好談
總統蔡英文今天表示，走上街頭抗議是每個人的權利，但若無必要，不要常常走上街頭。這個社會除了提醒問題存在，更重要的是走完街頭後，要坐下來好好談。
教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100名青年代表參與，總統蔡英文、教育部長潘文忠等部會首長也與會和青年代表交流。
竹崎高中應屆畢業生黃凱維表示，自己剛考完學測，最喜歡社會科，他參與阿里山青年大使，希望推動阿里山鐵道成為世界遺產，也想知道在推動世界遺產上，台灣青年應該扮演的角色和行動。
蔡總統表示，自己從年輕到現在，都很喜歡走路，在走路時能看到每個城市的相貌，即使是同樣的路，每天感覺也都不同，鼓勵年輕人多走路、多感受，盡量用兩隻腳走出人生經驗。
總統指出， 所謂「遺產」就是很容易被遺忘的東西，必須有人鍥而不捨的提醒社會要留下這些，如果沒有人不斷提醒，掌握資源或執行公共政策的人，可能就會忘掉這些或覺得麻煩。
蔡總統也指出，走上街頭抗議是每個人的權利，但若無必要不要常常走上街頭，這個社會除了提醒問題存在，更重要的是走完街頭後，要坐下來好好談。10050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。