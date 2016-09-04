總統：走完街頭後 要坐下來好好談

總統蔡英文今天表示，走上街頭抗議是每個人的權利，但若無必要，不要常常走上街頭。這個社會除了提醒問題存在，更重要的是走完街頭後，要坐下來好好談。

教育部今天舉辦105年青年政策論壇全國會議，約100名青年代表參與，總統蔡英文、教育部長潘文忠等部會首長也與會和青年代表交流。

竹崎高中應屆畢業生黃凱維表示，自己剛考完學測，最喜歡社會科，他參與阿里山青年大使，希望推動阿里山鐵道成為世界遺產，也想知道在推動世界遺產上，台灣青年應該扮演的角色和行動。

蔡總統表示，自己從年輕到現在，都很喜歡走路，在走路時能看到每個城市的相貌，即使是同樣的路，每天感覺也都不同，鼓勵年輕人多走路、多感受，盡量用兩隻腳走出人生經驗。

總統指出， 所謂「遺產」就是很容易被遺忘的東西，必須有人鍥而不捨的提醒社會要留下這些，如果沒有人不斷提醒，掌握資源或執行公共政策的人，可能就會忘掉這些或覺得麻煩。

蔡總統也指出，走上街頭抗議是每個人的權利，但若無必要不要常常走上街頭，這個社會除了提醒問題存在，更重要的是走完街頭後，要坐下來好好談。10050904

(中央社)