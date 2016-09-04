巴西新總統杭州逛百貨 入手玩具機器狗
赴杭州出席20國集團（G20）峰會的巴西新總統泰梅爾昨天偷閒逛百貨，買了一隻玩具機器狗，還入手一雙男士皮鞋。店員形容泰梅爾一點架子都沒有，要求合影也一口答應。
杭州網今天報導，G20杭州峰會4日登場前夕，泰梅爾（Michel Temer）一行3日下午3時15分抵達杭州延安路上的杭州銀泰百貨，在沒有刻意清場的情況下逛了約50分鐘。
泰梅爾首先到三樓的男鞋專櫃挑皮鞋，逗留1、2分鐘後就離開。到了玩具專區，他看上一款會說中文、唱歌跳舞、還能用手機遙控的玩具機器狗，在工作人員示範後立刻買下。
入手玩具機器狗後，泰梅爾又折回男鞋專櫃，拿起一雙棕色皮鞋看了一會兒，一名隨行人員隨後用中文詢問值班櫃姐邵婷有沒有尺碼39號的鞋子可以試穿。
邵婷事後受訪時說，她拿了一雙39號的鞋子給泰梅爾試穿，「他穿上後，在地上踩了踩，就買了。」
邵婷表示，結帳時隨行人員才告訴她那名顧客是巴西總統。「真的很意外，他看上去很和藹可親，一點架子都沒有。」她隨後表達希望能和泰梅爾合影留念，泰梅爾也爽快地一口答應。
銀泰商業集團相關工作人員說，泰梅爾花了人民幣399元（新台幣約1915元）入手玩具機器狗，皮鞋則花了798元（新台幣約3830元），都是刷卡支付。1050904
(中央社)
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