中橫落石 洛韶關原間暫不通

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中橫公路台八線137公里慈恩段，4日上午因落石坍方交通阻斷，由於仍有間歇性落石，公路單位機具無法搶修，需待穩定後再行清除，已暫時封閉道路，洛韶和關原間不通。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 105年9月4日

中橫公路台八線137公里慈恩段，今天上午因落石坍方交通阻斷，由於仍有間歇性落石，公路單位機具無法搶修，需待穩定後再行清除，已暫時封閉道路，洛韶和關原間不通。

交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段表示，上午約9時，台八線137公里慈恩段上邊坡因岩盤滑動坍方，造成道路中斷，所幸無人、車受創。

由於落石仍持續掉落中，工程機具無法進行搶修，為確保安全，工務段暫時封閉道路，待土石穩定後再清除，希望傍晚能搶通。1050904

(中央社)