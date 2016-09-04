移民照片景象震撼 攝影記者獲獎

去年占據各大新聞媒體頭條的移民議題，再度成為法國年度國際攝影記者大會的焦點。法新社記者梅西尼透過鏡頭記錄去年移民大規模抵達希臘的景象，今天獲得大會肯定。

法新社報導，39歲的梅西尼（Aris Messinis）在法國西南部貝比濃（Perpignan）舉行的國際新聞攝影圖片大展（Visa Pour L'Image）獲頒最大獎「新聞攝影獎」（Visa d'Or for News）。

他說：「我記錄了他們爭取更好生活所遭遇的困難。」

梅西尼的照片震撼全世界：峭壁下的救生衣和船隻殘骸、男子抵達歐洲後喜悅痛哭，以及各項拯救任務的駭人情景。

法國國際廣播電台（RFI）報導，梅西尼解釋說：「我希望透過我的作品，或許能讓各界更關懷世界其他人的遭遇。我選了些很不堪入目的照片，而我還有更不堪的。」（譯者：中央社蔡佳敏）1050904

(中央社)