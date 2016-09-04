豐臀金產後瘦身有成忙曬肉 妹譏：妳怎麼賣？
美國實境秀《與卡達夏一家同行》發跡、嫁給饒舌天王肯伊(Kayne West)的名媛金卡達夏(Kim Kardashian)，以豐滿的巨臀與超乎常人的腰臀比例著稱，去年12月她生了第二胎，懷孕過程中有明顯「膨脹」的狀況，常受邀出席活動又要錄節目的豐臀金，痛下決心要恢復傲人的身材，在專業團隊幫助下，竟甩肉32公斤，連自己都覺得了不起，趕忙奔去跟妹妹柯勒炫耀身材。
在最新一集的《與卡達夏一家同行》中，柯勒及弟弟羅伯正在廚房邊吃點心邊聊天，一轉頭看見姊姊進門，險些嗆到，只見豐臀金穿著黑色大U領緊身背心連身裙現身，曲線一丁點都藏不住，柯勒忍不住喊：「天啊！妳少來了！」，豐臀金則面露無辜，但微笑根本藏不住。
而柯勒的「攻勢」還沒完，看見姐姐大曬辣肉，又出利嘴譏諷：「所以妳怎麼賣？」，調侃姊姊穿著打扮像個妓女，豐臀金也不諱言，剛剛進家門時，鄰居也以同樣的目光看著她，柯勒聽聞後笑言：「他們大概以為妳是羅伯買的妹吧？」，話雖說得重，但也展現了姊妹間的好情誼，畢竟柯勒根本沒理由酸姊姊，因為卡達夏家的女人個個超愛露，都一個樣。
(中時電子報)
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