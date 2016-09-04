「班長」李興文升格當編導 笑嘆當演員最輕鬆

李興文執導的首部微電影感動人心，作品獲不少肯定。(洪秀瑛攝)

李興文演而優則導，為首支微電影投入不少心力。(洪秀瑛攝)

李興文(後排右)和演員群及故事主人翁羅雅萱(前排左)。(李興文提供)

「報告班長」李興文升格當微電影編導！李興文日前成功地交出他的第一支15分鐘微電影《爸爸，我現在過得很好》，在這支以公益為主的影片中，李興文用最簡單、最真誠的表現手法，講述一位因車禍導致身障的女孩子，如何在面臨生死關頭後重生的故事。看過影片的人，無不眼眶含淚，並對編劇與導演的功力鼓掌叫好。

微電影中描寫的女主角是真實人物—脊髓損傷鬥士羅雅萱的生命故事，李興文表示，接拍這支微電影的緣分來自「傳情遞愛協會」的邀約，這個團體成立第3年，一直以來為弱勢團體發聲，並積極透過微電影的方式讓更多企業機構、團體與個人發揮愛心，將愛心善舉傳遞出去，他也希望透過這支為電影為社會帶來正面力量。

他在鏡頭前演過的角色不計其數，第一次完全走到幕後，「我最佩服導演們在整合所有部門時的功力，導演不僅僅是導戲，必須要全盤了解整齣戲的一切，從演員的表演到燈光、聲音、劇本、道具、剪接，通通都要管，只有自己站上導演這個位置，才會知道這個工作真的不簡單，沒有喊累的權利，當演員單純、輕鬆多了。」

他首執導演筒，因預算有限、時間緊迫，只好自己寫劇本、做採訪收集資料。求好心切的他，為求作品的質感，也找來金鐘獎剪接胡鉅松、金鐘配樂灰姑娘音樂工作室為影片增色

。他說，自己是演員出身，執導過程較能設身處地為演員著想，由於女主角是新人，他開拍前後時常叮嚀她要睡眠充足，才能有最佳表演狀態。

他說，導演除了看劇本，其次就是選角，想到自己當年18歲拍的第一部電影《我兒漢生》，當時從上千人脫穎而出，後來電影獲得肯定，導演功不可沒，所以當他自己挑演員時也提醒自己要具有這種挖掘好演員的「眼光」，「導演的工作除了天賦，熱忱和用心也很重要。」執導過程，他觀察得鉅細靡遺，要求連一張診斷書的道具都要能對戲加分。

李興文把完成後的影片請導演王正方指正，王導演誇他選角用心、演員的表現不錯，攝影、剪接、情節的安排都見功力，成績可觀。李興文的第一支微電影雖然在捉襟見肘的情形下完成，但影片才開在網路上播放，已有新的導演邀約上門，他自信滿滿地說：「導過舞台劇和微電影，我有信心拍長片了，希望未來有機會圓夢。」

(中時)