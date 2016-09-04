遊行前後兩張臉 羅智強：要相信哪個蔡英文？

總統蔡英文在93大遊行前說「這一代人的犧牲，是為了讓下一代更好」，孰料遊行結束後，面對多項訴求卻回應「我們走我們自己的」。前總統府副秘書長羅智強質疑，要人民相信「哪一個蔡英文」？(資料照片，黃世麒攝)

不滿年金改革過程中遭汙名化，14萬軍公教勞昨日走上街頭捍衛尊嚴，總統蔡英文在遊行前說「這一代人的犧牲，是為了讓下一代更好」，孰料遊行結束後，面對多項訴求，卻回應「我們走我們自己的」。前總統府副秘書長羅智強今日在臉書質疑，前一句話説來動聽溫暖，但馬上又變臉，擺出一副藐視冷漠的高傲，請問是要人民相信「哪一個蔡英文」？

在動盪貧困年代保家衛國、衝刺經濟，這些上一代人的「犧牲」，現在被蔡英文用來「溫暖喊話」，羅智強指出，民進黨用「轉型正義」抹去了他們的「犧牲」，把他們打成吃垮國家、吃空社會的米蟲。同時透過醜化這「犧牲一代」，來實現分化職別、對立世代以牟政治利益。

國家財政的危機，不能不重視，年金改革是必須堅持的改革之路，但絕不是民進黨那種先將軍公教尊嚴踐入泥底，然後再幫軍公教擦白一隻小指頭「秀秀」的黑臉白臉秀。

羅智強表示，這場「反汙名，要尊嚴」遊行的主訴並不是反對年金改革，而是要讓民進黨聽到，軍公教的心聲。

(中時)