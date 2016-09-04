菲南規模6.0強震 當局：恐造成破壞

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菲律賓南部南阿古桑省（Agusan del Sur）上午發生規模6.0強烈地震，菲律賓火山暨地震研究所預測，可能造成建設物損壞，但截至中午，救災當局未接獲相關報告。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）通告指出，地震約發生在上午10時38分，監測規模為6.0，震央在當地塔拉科根鎮（Talacogon）東南方約19公里處，深度為6公里。

報告指出，這場強震可能造成基礎建設損失甚至人員傷亡，且有可能會有餘震。

南阿古桑省位於民答那峨島，震央所在的塔拉科根鎮，距馬尼拉約1200公里，土地大多為農田，建設物多為1至2層的平房。

截至中午，災難危機減降暨管理委員會（NDRRMC）尚未接獲災情報告。

菲國位於太平洋火山圈和地震斷層帶，幾乎每天都會發生數次的有感或無感地震。1050904

(中央社)