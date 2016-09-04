桃園抓寶聖地 嬤孫遭汽車撞擊命危

宋姓男童(下)3日半夜和阿嬤過馬路時，意外遭車撞，目前還在醫院治療中。(臉書粉絲團我是中壢人提供)

桃園市中壢區中正公園是寶可夢玩家捉寶聖地，3日晚間4歲的宋姓男童與阿嬤在公園附近擺攤結束，準備回家過馬路時，遭到楊姓男子駕駛的汽車撞擊，導致2人性命垂危，目前狀況並不樂觀。

宋童媽媽說，希望網友提供當時的行車紀錄器影片，釐清事發真相。因有網友表示，看到駕駛在玩手機遊戲寶可夢，警方初步調查，發現宋童和阿嬤穿越道路時．未走行人穿越道；汽車駕駛人未注意車前狀況所致，初步排除有酒駕及玩寶可夢情事，但仍將深入調查，以釐清肇事原因。

宋童媽媽說，自己和丈夫在中壢夜市擺攤，工作時孩子就交給阿嬤照料，平常假日時阿嬤也會帶著男童到中正公園附近賣玩具貼補家用，沒想到走了這麼多次的道路，竟會發生意外。

她也利用中午探病時間，到急診室向宋童呼喊加油。她說，5日是宋童農曆生日，原本還打算9月帶2人到上海迪士尼樂園遊玩，如今只希望兒子快點醒來。

(中時)