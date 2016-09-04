白冰冰當推手 李雅婷重回螢光幕

本土藝人李雅婷曾在長壽劇《親戚不計較》演個愛頂嘴的壞媳婦，也拍過《意難忘》及《月亮上的幸福》、電影《人生按個讚》及鄉土劇《戲說台灣》等。(李雅婷提供)

本土藝人李雅婷3日在台北劍潭青年活動中心舉辦她人生第一次的感恩見面會。(李雅婷提供)

李雅婷在見面會上，分別用陶笛及口琴來演奏歌曲，更以活潑及詼諧的方式來和現場的粉絲互動。(李雅婷提供)

本土藝人李雅婷3日在台北劍潭青年活動中心舉辦她人生第一次的感恩見面會，有多年的演戲經驗的她，曾在長壽劇《親戚不計較》演個愛頂嘴的壞媳婦，也拍過《意難忘》及《月亮上的幸福》、電影《人生按個讚》及鄉土劇《戲說台灣》等，戲劇作品表現優異。

但她的人生道路不順遂，經歷過感情的背叛，金錢的損失，罹患嚴重的憂鬱症，當時很多人見了都覺得她完蛋了，因她不但身材臃腫變形，個性也變得多愁善感，逢人便哭，腦子盡是負面的想法，幸好一路走來也遇到很多貴人。

就如這次辦感恩見面會的想法，是因為李雅婷在7月份參加白冰冰的粉絲見面會，當時除了全台灣的粉絲之外，還有從智利、伊朗、洛杉磯、日本的外國朋友也專程來台，白冰冰旗下藝人們都非常羨慕。因此李雅婷就向白冰冰提出請求，也想辦一場見面會，白冰冰認為若能透過見面會，讓大家對李雅婷更了解，給她更多支持，也是一個很棒的鼓勵。

昨在交通方便的劍潭活動中心辦見面會，見面會上，李雅婷特別準備一段表演，分別用陶笛及口琴來演奏歌曲，更以活潑及詼諧的方式來和現場的粉絲互動，白冰冰也準備一些小禮物再簽名送給現場粉絲，感謝他們對李雅婷的支持，也希望粉絲的鼓勵及溫暖，讓李雅婷能感受大家對她的關愛。

白冰冰說，與李雅婷一見如故，李雅婷當時抱著她崩潰痛哭，激起她的愛心，想到當年外型亮麗的李雅婷，再看到哭倒在自己面前憔悴臃腫模樣，認為再這樣下去會埋沒一位優秀人才，所以不但成為李的心靈導師，更努力為她安排工作，唯一條件是要她盡速減肥，畢竟光鮮亮麗的外型也是對觀眾的一種交代。

對白冰冰的幫助，李雅婷心裡滿是感恩，她說當年要不是白冰冰拉她一把，恐怕都不知道自己已經變成什麼樣子！加上當年因為很多不好的事情幾乎都在同一時間發生在她身上，心裡承受極大壓力，因此罹患憂鬱症，也做了一些傷害自己生命的事，直到遇到白冰冰，在她身上總是能吸收到滿滿的正能量，加上白冰冰最在意的是要大家愛惜自己的生命，為了不讓白冰冰失望，李雅婷決定振作起來，把自己的身體顧好，珍惜每一個演出機會。

★珍惜生命，再給自己一次機會

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