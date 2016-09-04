國民黨開全代會 辦桌靠4副主席認捐

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國民黨全代會，黨代表們中午一起吃梅花餐。（黃世麒攝）

國民黨全代會，黨代表們中午一起吃梅花餐，立委陳宜民（右一）、黃昭順（右二）豎起大拇指稱讚。（黃世麒攝）

國民黨主席洪秀柱（右二）、榮譽主席連戰（左二）、吳伯雄（右一）、前副總統連戰（左二）擠在小小的主桌吃梅花餐。（黃世麒攝）

國民黨4日在陽明山中山樓舉行第19次全國代表大會第4次會議，面臨在野跟執政黨追討不當黨產，國民黨為撙節開支，原打算中餐吃便當，但中常委江碩平建議大家一起吃桌菜，象徵團結。黨中央面臨經費不足的窘境，最後由黨主席洪秀柱裁示，請4位副主席詹啟賢、胡志強、郝龍斌、林政則與中常委認捐百餘桌飯菜。

全代會午餐請北投區農會烹調簡單的5菜1湯「梅花餐」，有白斬雞、櫻花蝦飯、紅燒蹄膀、高麗菜、魚；每桌10人，1桌新台幣3000元。每桌3000元，席開140桌。

(中時)