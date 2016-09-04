美網》基瑞歐斯因傷棄賽：應更勤勞進健身房
澳洲壞小子世界排名16基瑞歐斯(Nick Kyrgios)，美網男單第3輪面對世界排名65的烏克蘭馬欽柯（Illya Marchenko），只拚戰3盤在1比2落後時宣告因傷棄賽，並坦言自己應花更多時間在健身房訓練。
基瑞歐斯首盤6比4率先拿下，不過隨後反倒讓馬欽柯連取2局逆轉，他在次盤右側髖屈肌出現狀況，此傷勢先前導致他華盛頓公開賽退賽，請求治療後續拚，然而第3盤1比6落敗後他對主審表示「感覺如同被公車撞到」決定棄賽。
基瑞歐斯說，「這可能是我生涯第2、3次棄賽而已。即便身體不適，我仍覺得自己有機會拿下勝利，但臀傷前兩戰就有些微影響，我想這是需要時間休息的。」
不過ESPN球評、7度大賽冠軍網球傳奇馬克安諾（John McEnroe）以及美國退役球星安諾（Patrick McEnroe）對他批評不留情面，安諾認為基瑞歐斯會受傷是因為缺乏準備、身體並未調整到最佳狀態，尤其在沒有教練的指導下。
被視為網壇天才，基瑞歐斯對自己並不熱愛網球毫不掩飾，先前溫網不敵冠軍莫瑞16強止步，就透露自己起床第一件事是玩電動，近日又著迷於寶可夢，坦言自己嘗試在抓寶與訓練之間尋找平衡，基瑞歐斯賽後說道，「我必須花更多時間，更勤奮地去健身房和訓練，才不會讓這情況再次發生。」
(中時電子報)
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