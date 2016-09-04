小丑出沒拐小孩 美南卡州怪事疑電影噱頭
1人穿雨衣現身路邊，另1人出現在樹林旁，對著小孩揮舞鈔票。美國南卡羅來納州近日頻傳詭異「小丑」出沒，有一說這只是恐怖片宣傳噱頭，但對家長而言，這事可一點都不好笑。
路透社報導，過去兩週，南卡東北部格林維爾（Greenville）至少有8處居民報案說看到小丑，或是打扮像是小丑。
調查人員連1件報案都無法證實，居民的描述也不太一樣，但警方仍建議家長小心為上。
育有2個小孩的29歲媽媽歐文（Jessie Owen）表示：「我常讓我兒子到後院玩，我可以從廚房看到他，但現在我不會讓他自己1個人跑出門外。」
「只要1秒鐘，人家答應給1顆糖，他就會不見。」
英國「每日星報」（Daily Star）引述福斯新聞台報導，居民阿諾德（Donna Arnold）表示，兒子告訴它看到小丑，她一開始還不相信，結果隔天就聽到有30個小孩跟他說同樣的事。
有人說，此事和1日在此地首映的獨立製片恐怖電影「31」有關；但警方表示，調查人員不清楚此事是和「31」有關、是有人因為一時好玩扮成小丑，或是更居心叵測。
目前無法聯絡上「31」的公關詢問看法。
先前有1名民眾打911報案，稱開車時瞥到1人身穿透明雨衣、戴著「小丑面具」站在路邊，接著消失在樹叢中。警方獲報後趕往現場，但未發現可疑事物。
之前接獲的報案也是一樣查不到線索。兩天前1名女子報案說，看到1名中年男子畫了一臉慘白的妝，頂著1頭紅髮，不發一語地站在自助洗衣店外。
1日警方也接獲公寓區兩起類似報案。另有民眾報案說，看到扮成小丑的男子揮舞鈔票和綠色的雷射光，試圖誘騙孩童進入樹林。1050904
(中央社)
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