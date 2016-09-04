受情緒困擾想輕生 全台近52萬人

全國自殺防治中心4日公布一項調查發現，全台約有122.8萬人有情緒困擾，其中近52萬人曾認真想自殺，但僅3成多曾求助醫療院所，專家推估，精神疾病遭污名化應是不願求助主因。衛福部長林奏延（右4）也宣示將強化自殺通報、精神關懷體系串連，防止自殺悲劇。中央社記者張茗喧攝 105年9月4日

全國自殺防治中心今公布一項調查發現，全台約有122.8萬人有情緒困擾，其中近52萬人曾認真想自殺，但僅3成多曾求助醫療院所，專家推估，精神疾病遭污名化應是不願求助主因。

響應9月10日「世界自殺防治日」，台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心今天舉辦「自殺防治：聯繫、溝通與關懷」記者會及學術研討會，衛福部長林奏延、立委吳玉琴等人均出席表達支持。

衛福部長林奏延致詞時表示，去年全台自殺死亡共3675人，較前年微增133人，推估自殺原因應與國際景氣不佳、人際疏離感重以及人口老化等有關，其中以15至24歲、75歲以上民眾自殺人數增加較多，已要求心口司強化自殺通報、精神關懷體系串連，防止自殺悲劇。

全國自殺防治中心執行長廖士程受訪時說，該中心今年透過「心情溫度計」檢測民眾心理健康，推估全台約有122.8萬人有情緒困擾，其中有近4成2、約52萬人曾認真想自殺，但僅有3成多民眾求助醫療院所，相較歐美國家的5成相對較低。

廖士程指出，探究自殺高風險族群不願就醫的原因，包括憂鬱症等精神疾病遭污名化，導致他們不願到精神科就診，也可能是過度悲傷，陷入悲觀情緒中認為求助也沒用。

根據去年統計，15至24歲年輕族群及75歲以上老年人自殺死亡人數增加，廖士程說，15至24歲因是精神疾病好發年齡，加上年輕人容易受到網路、新聞等新聞影響，衝動加上模仿效應才讓悲劇發生；老年人則是因久病厭世、獨居等因素想不開。

全國自殺防治中心主任李明濱呼應，只要多一份關心，多用一點心聆聽，對發出自殺警訊的人伸出援手，人人都可以成為珍愛生命守門人，如需相關協助可撥自殺防治專線0800-788-995、生命線「1995」或張老師服務專線「1980」。1050904

(中央社)