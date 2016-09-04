颶風赫米納北移 新州及紐約州警戒

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美國勞工節長假，重創佛羅里達州後北移的颶風赫米納（Hermine），影響不少人度假興緻，新澤西州、紐約州、羅德島州等海岸地區，預計4日晚起到6日將面臨強風豪雨。

 熱帶風暴一級颶風赫米納2日稍早席捲佛州，是過去11年來，首次直撲佛州的颶風。首府塔拉哈西（Tallahassee）地區災情特別嚴重，數以萬計家庭無電可用，估計一週後才能完全恢復供電，很多道路淹沒水中。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）表示，赫米納挾帶強風豪雨襲擊墨西哥灣沿岸後，以每小時80英里速度在佛州聖馬克斯（St. Marks）附近登陸，並逐步往北移到喬治亞州及北卡羅來納州沿岸。

颶風中心同時警告，赫米納引發危險暴潮，高漲水位從沿岸灌進內陸，部分地區將有高達3公尺高的洪水，低窪地區恐有嚴重水患。

赫米納3日上午已轉變為後熱帶氣旋且繼續往北移，未來幾天將威脅大西洋沿岸。紐約州宣布所有海灘4日全部關閉，麻薩諸塞州鱈角（Cape Cod）也進入警戒期。

新澤西州的大西洋、邁角（Cape May）、海洋等沿岸多郡已宣布進入緊急狀態；紐約州4日再決定是否啟動緊急狀態。1050904

(中央社)