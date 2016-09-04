壽山15隻獼猴被毒死 吱吱黨辦告別式

我要評比

高雄壽山獼猴群日前因誤食毒鼠藥造成15隻獼猴死亡，台灣獼猴吱吱黨今天舉行「再見獼猴告別式」，手持白色桔梗希望終止毒殺，並推廣與台灣獼猴人猴共存。

台灣獼猴吱吱黨黨主席、獼猴爸爸林金福與發言人林美吟，邀集60名黨員與居民一路從山下走到山上，手持白色桔梗及看板，訴求推廣人猴共存、終止毒殺、獼猴是寶不是害等。

林美吟表示，期盼警政單位可以緝凶嚴辦，登山民眾獲悉獼猴疑似人為毒害，都表示遺憾；也有山友目睹獼猴中毒身亡，現在每一次走上山都會覺得難過，希望能夠全力推廣生命教育，讓毒殺事件不再發生。

林美吟表示，自2014年壽山毒猴事件頻傳，在台灣獼猴吱吱黨的追蹤調查下，統計至今年8月約有146隻記名的獼猴疑因中毒失蹤與傷亡。

為解決台灣獼猴不斷消失，林美吟表示，台灣獼猴的生態教育以過去20年來的宣導，並沒有減少人、猴存在的衝突，希望改變宣導策略，加強推廣人猴共存。1050904

(中央社)