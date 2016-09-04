就是要抓快龍 男酒駕被逮！

淡水男子為了快龍而酒駕被逮。（陳柔瑜翻攝）

淡水男子為了快龍而酒駕被逮。（陳柔瑜翻攝）

淡水43歲的李姓男子昨日晚間喝了幾杯酒後，在民生里發現寶可夢的稀有角色「快龍」，李男急忙騎車抓寶，還貪快闖紅燈，被巡邏員警攔下盤查，員警發現李男的酒測值達0.44MG/L，訊後依公共危險罪名移送。

警方調查，李男從事木工工作，昨日晚間在家中喝酒，李妻突然告知他快龍出現的消息，李男連忙騎機車前往，正好遇上要去主持秩序的員警。李男供稱只喝了4杯啤酒，也坦承自己是要去抓快龍，並向員警炫耀自己的收藏和抓寶心得，讓警方啼笑皆非，訊後依公共危險罪送辦。

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(中時)