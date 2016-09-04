關心旁人!去年全台達52萬人有輕生念頭

衛福部長林奏延（右四）今出席「世界自殺防治日」活動，要求衛福部心口司、加強自殺通報和精神關懷系統的串聯。（倪浩倫攝）

全球每年約80萬人自殺生忙、每約40秒便有1人輕生離世，自殺防治一直都是各國施政重點。根據統計，我國去年自殺死亡人數達3675人，進一步透過「心情溫度計」分析，全台近123萬人有情緒困擾，其中約52萬人有自殺念頭，求助醫療院所的卻不到35％。醫師指出，自殺是多重因素造成，就醫率低和「疾病遭汙名化」有很大的關聯。

自殺身亡雖已連6年退出國人10大死因，但每年仍有數千人因自殺而死，造成周遭親友、遺族的悲痛。衛福部長林奏延今出席2016世界自殺防治日記者會表示，根據衛福部統計，我國去年自殺死亡人數，較前年微增133人，其原因眾多，包括大環境景氣差、社會快速老化、都市疏離感、家庭因天災受創等等。他現場要求衛福部心口司，加強自殺通報和精神關懷系統的串聯。

全國自殺防治學會執行長廖士程表示，根據調查發現，我國「心情溫度計」超過6分、代表有情緒困擾的民眾約122.8萬人，當中更有42.7％、亦即約52萬人有自殺念頭，「卻有有34.6％民眾曾求助於醫療院所」。他解釋，就醫率的原因，包括「疾病遭汙名化」、「負面情緒高、認為就醫無效」、「疾病的嚴重程度不高」。

林奏延表示，據去年統計顯示，15~24歲，和75歲以上人口，自殺人數增加最多。廖士程強調，自殺原因相當多，但仔細分析發現，15~24歲的族群，因為精神疾病而自殺的人口，較其他年齡層族群來的多，「包括思覺失調、躁鬱症等，均好發於該年齡層」，加上正處於衝動的年紀，容易受媒體、網路影響，產生模仿效應而發生憾事。廖士程補充，75歲以上的自殺人口，則多因久病厭世、鰥寡孤獨等，尤其許多中南部農村的老人、容易取得農藥輕生，「周遭親友務必要時常關切、注意」。

根據最新全國自殺防治協會統計，針對國內15歲以上民眾的抽樣電話調查發現，有近63％民眾認為「自己對自殺防治可以幫上忙」，為歷史新高，卻有約65％民眾認為「說自己想自殺的人，其實只是說來發洩、並非真的想死」。

廖士程說，因為多數民眾不是專家，故認為別人「只是說來發洩而已」確實是人之常情，此時可以透過「心情溫度計」，觀察對方是否只是欠缺傾聽對象、釋放情緒完便沒事了，還是確實有接受專業治療的必要。

為強化自殺防治，台灣自殺防治學會主任李明濱指出，該中心一直推動《自殺防治法》立法，且已於2年前擬好草案。廖士程說，該法案的推動「沒阻力」、但「尚缺共識」，由於涉及跨部會合作和權責分屬，像是農藥管制屬於農委會、電視媒體管理屬於國家通訊委員會，期盼行政院盡快部會協跳後，完成立法。

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