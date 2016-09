下馬威 陸G20「低調」迎美總統

專家認為,美國總統歐巴馬在杭州機場受到怠慢,是中方刻意表態。(圖/新華社)

這次20國集團(G-20)峰會由中國在杭州主辦,也是美國總統歐巴馬卸任前最後一次參加G20領導人峰會。不過,他除了得從靠近空軍一號(Air Force One)機尾的較低出口,而不是慣常的上方出口下機外,在場迎接他的,並沒有紅毯,只有中美官員的高聲爭吵。

據英國《衛報》(The Guardian)報導,觀察家認為,這是中方刻意安排,而目的在於「讓美國看來屈居弱勢」。

若要說沒有差別待遇,那瞧瞧印度總理莫迪(Narendra Modi)、俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)、韓國總統朴槿惠、巴西代總統泰梅爾(Michel Temer),還有英國首相梅伊(Theresa May),每位在抵達機場時都有紅毯迎接。

此外,由於中方並未提供飛機梯,儘管歐巴馬身為全球最大經濟體的領袖,又是任內最後一次訪亞洲,但3日下午抵達杭州時,也只好從罕用的機腹出口下機。

等歐巴馬上了停機坪,中美官員卻忙著上演熱吵的戲碼。美國國安顧問蘇珊萊斯(Susan Rice)下機後,跨越媒體隔離線,要走向車隊,但現場一名大陸安全人員見狀上前制止,與美方人員爆發口角,美方人員說:「這是我們的總統,我們的飛機。(This is our president and our plane.)」而陸方人員則怒斥:「這是我們的國家!我們的機場!(This is our country! This is our airport!)」

《紐約時報》(The New York Times)指出,即使以中國的標準來看,歐巴馬與隨行人員所受到的待遇還真激烈。

墨西哥前駐中國大使瓜哈爾多(Jorge Guajardo)說,他認為歐巴馬所受到的待遇是蓄意的怠慢。曾在墨西哥總統尼托(Enrique Peña Nieto),以及前總統卡德隆(Felipe Calderón)任內擔任駐中國大使的瓜哈爾多告訴《衛報》:「這些事都不是無心之失,中國人不會犯這種錯。」

瓜哈爾多指出,他和中國人打了6年交道,曾陪同中國國家主席習近平訪墨西哥,也曾在中國為墨西哥的兩位總統接機,完全知道這些事是怎麼運作的,他們會鉅細靡遺地把一切事情搞定,「這不是疏失,絕對不是」。

他接著指出:「這是怠慢,像是在說,『你明白,你對我們來說,並沒那麼特別』。」這是中式新傲慢的一部分,激起了中國的民族主義,像是在說,中國起而勇敢地對抗超級強權,而中國人很吃這一套。

瓜哈爾多推測,這是習近平所打的民族主義牌。

著名的中國事務評論家利明璋(Bill Bishop)也指出,這看來無疑是蓄意怠慢,像是說:「瞧,我們讓美國總統從機屁股出來。」他指出,中國人為G20盛會準備了超過一年,但偏偏輪到美國總統,飛機梯就故障。

美國國安顧問萊斯也坦承,對中方的處理方式很意外。《紐約時報》指出,歐巴馬下機的門,通常只在赴阿富汗等高風險國家才會使用。

而《華盛頓郵報》(The Washington Post)則指出,歐巴馬在機場所遭受的待遇 正反映出中美間的挫折無奈與緊張。

儘管習、歐會談超過4小時,但除了氣候問題外,彼此並沒有太多共識。歐巴馬透過CNN專訪警告北京,不要在南海秀肌肉。但習近平則告訴歐巴馬,中國將堅定維護在南海的領土主權和海洋權益,並表明反對美國在韓國部署薩德(THAAD)防空系統。

