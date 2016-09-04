下馬威 陸G20「低調」迎美總統

專家認為，美國總統歐巴馬在杭州機場受到怠慢，是中方刻意表態。（圖/新華社）

這次20國集團（G-20）峰會由中國在杭州主辦，也是美國總統歐巴馬卸任前最後一次參加G20領導人峰會。不過，他除了得從靠近空軍一號（Air Force One）機尾的較低出口，而不是慣常的上方出口下機外，在場迎接他的，並沒有紅毯，只有中美官員的高聲爭吵。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，觀察家認為，這是中方刻意安排，而目的在於「讓美國看來屈居弱勢」。

若要說沒有差別待遇，那瞧瞧印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、韓國總統朴槿惠、巴西代總統泰梅爾（Michel Temer），還有英國首相梅伊（Theresa May），每位在抵達機場時都有紅毯迎接。

此外，由於中方並未提供飛機梯，儘管歐巴馬身為全球最大經濟體的領袖，又是任內最後一次訪亞洲，但3日下午抵達杭州時，也只好從罕用的機腹出口下機。

等歐巴馬上了停機坪，中美官員卻忙著上演熱吵的戲碼。美國國安顧問蘇珊萊斯（Susan Rice）下機後，跨越媒體隔離線，要走向車隊，但現場一名大陸安全人員見狀上前制止，與美方人員爆發口角，美方人員說：「這是我們的總統，我們的飛機。（This is our president and our plane.）」而陸方人員則怒斥：「這是我們的國家！我們的機場！（This is our country! This is our airport!）」

《紐約時報》（The New York Times）指出，即使以中國的標準來看，歐巴馬與隨行人員所受到的待遇還真激烈。

墨西哥前駐中國大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）說，他認為歐巴馬所受到的待遇是蓄意的怠慢。曾在墨西哥總統尼托（Enrique Peña Nieto），以及前總統卡德隆（Felipe Calderón）任內擔任駐中國大使的瓜哈爾多告訴《衛報》：「這些事都不是無心之失，中國人不會犯這種錯。」

瓜哈爾多指出，他和中國人打了6年交道，曾陪同中國國家主席習近平訪墨西哥，也曾在中國為墨西哥的兩位總統接機，完全知道這些事是怎麼運作的，他們會鉅細靡遺地把一切事情搞定，「這不是疏失，絕對不是」。

他接著指出：「這是怠慢，像是在說，『你明白，你對我們來說，並沒那麼特別』。」這是中式新傲慢的一部分，激起了中國的民族主義，像是在說，中國起而勇敢地對抗超級強權，而中國人很吃這一套。

瓜哈爾多推測，這是習近平所打的民族主義牌。

著名的中國事務評論家利明璋（Bill Bishop）也指出，這看來無疑是蓄意怠慢，像是說：「瞧，我們讓美國總統從機屁股出來。」他指出，中國人為G20盛會準備了超過一年，但偏偏輪到美國總統，飛機梯就故障。

美國國安顧問萊斯也坦承，對中方的處理方式很意外。《紐約時報》指出，歐巴馬下機的門，通常只在赴阿富汗等高風險國家才會使用。

而《華盛頓郵報》（The Washington Post）則指出，歐巴馬在機場所遭受的待遇 正反映出中美間的挫折無奈與緊張。

儘管習、歐會談超過4小時，但除了氣候問題外，彼此並沒有太多共識。歐巴馬透過CNN專訪警告北京，不要在南海秀肌肉。但習近平則告訴歐巴馬，中國將堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，並表明反對美國在韓國部署薩德（THAAD）防空系統。

(中時電子報)