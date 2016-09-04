統一發票盃小鎮鹿跑 萬人齊開跑

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統一發票盃路跑活動「小鎮鹿跑，有兆有保庇」，上午7點準時鳴槍起跑，上萬名跑者從鹿港鎮立體育場出發。（謝瓊雲攝）

場邊還有俏皮啦啦隊為跑者加油助陣，活力十足。（謝瓊雲攝）

財政部與兆豐金控、彰化縣政府、財政部中區國稅局辦理的統一發票盃彰化場路跑，上午7 點在鹿港鎮立體育場正式鳴槍起跑，總計有上萬名跑者參與活動，場邊還有活力十足的啦啦隊為跑者加油助陣，十分吸睛。

路跑由財政部政務次長蘇建榮、兆豐金控總經理吳漢卿和彰化縣長魏明谷等人一同為跑者鳴槍。隨後萬名跑者們沿著鹿港老街出發奔跑，全程3公里，飽覽小鎮古蹟與人文風情。

蘇建榮指出，統一發票盃路跑活動邁入第7年，每年巡迴全台不同縣市舉行，今天是財政部今年第三場路跑活動，去年總計募集176萬張統一發票，捐贈許多社福團體，本次募集發票也將全數捐贈中區6個社福單位。

(中時)