秋遊澎湖 吃喝玩樂俗夠大碗

時序入秋，秋高氣爽，澎湖福朋喜來登酒店推出「秋瘋季輕旅行」，現在正是時候，俗夠大碗。中央社 105年9月4日

時序入秋，秋高氣爽，澎湖福朋喜來登酒店推出「秋瘋季輕旅行」，現在正是時候，俗夠大碗。

澎湖福朋喜來登推出有「秋瘋季輕旅行」專屬活動，包括有「秋風清、菊島秋季輕旅行」、「女人出走計畫」和環島主題遊的「菊島小食行」、「懷舊古厝行」等系列活動，在微風中，享受愜意自在的假期，深度感受澎湖之美。

福朋喜來登經理呂佳蓉表示，澎湖的秋天是適合渡假季節，可避開夏季擁擠的人潮，涼爽舒適的氣候，還有肥美的海鮮，正是安排輕旅行的好機會。推出「秋瘋季輕旅行」專屬活動，2人成行，2天1夜吃住玩樂，每人只要新台幣3450元，3天2夜只要5450元，俗夠大碗。1050904

(中央社)